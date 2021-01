Facettenreiches Lesebuch : Literarisches über die Kulturregionen

Tilman Strasser, der in Erkrath residierte, hat es rund ums Neanderland so gut gefallen, dass er bleiben möchte. Foto: Marco Piecuch

Mettmann/Erkrath Regionale Geschichten von Stadtschreibern wie Tilman Strasser gibt es nun in einem NRW-Lesebuch. Der dankt allen Gesprächspartnern und sagt: „Wir sehen uns!“ Denn: „So ganz fertig ist man mit dem Schreiben und Regionenschreiben schließlich nie.“

Im Rahmen des Residenzprojekts stadt.land.text NRW 2020 erkundeten zehn Autoren von März bis Juni 2020 Nordrhein-Westfalen. Das NRW-Lesebuch präsentiert nun ihre literarischen Ergebnisse. Auch ein Beitrag von Tilman Strasser ist darunter. Der 37-Jährige ist Literaturvermittler, Journalist, Theaterkritiker, Drehbuchautor und Autor seines bisher ersten Romans„Hasenmeister“. In der Stille des Neandertals mit Residenz in Erkrath hat der Schreiber die Ruhe gefunden, das Konzept für einen zweiten Roman zu entwerfen. Was er vor Ort erlebte, veröffentlichte er per Blog – und das Geschriebene ist jetzt Teil des NRW-Lesebuchs.