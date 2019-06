Wettbewerb : „Neanderland Tunes“ sucht junge Musiktalente

Im September wird in Hilden wieder der beste Musiker-Nachwuchs ermittelt. Foto: Kreis ME

Kreis Mettmann (RP) Im Kreis Mettmann gibt es viele Musiktalente. Sowohl den Solisten als auch den Bands bieten das Neanderland und das Area 51 in Hilden jetzt mit dem Wettbewerb "Neanderland Tunes – Der Contest für junge Live-Musik" eine Bühne.

Das neue Veranstaltungsformat löst nach über zwanzig Jahren den Bandcontest ab. „Gute Live-Musik muss nicht zwangsäufig laut sein", findet Diana Pohler vom Jugendzentrum Area 51. „Manchmal reichen auch eine Akustikgitarre und eine tolle Stimme. Deshalb haben wir den Wettbewerb geöffnet." Solisten und Bands aller Stilrichtungen können sich bis zum 20. August bewerben. Dafür schicken sie zwei bis drei eigene Musikstücke unter fünf Minuten an das Area 51: per Mail an area51@hilden.de, schriftlich an Area51, Furtwänglerstr. 2b, 40724 Hilden oder über Facebook (Area 51 Hilden). Folgende Angaben sind erforderlich: Name und Werdegang der Bewerber, Namen, Geburtsdaten und Adressen sämtlicher Bandmitglieder, eine Angabe zur Stilrichtung, eine Kontaktanschrift mit Telefon und Mail-Adresse. Der Solist bzw. mindestens ein Bandmitglied muss im Kreis Mettmann wohnen oder der Proberaum muss sich im Kreis befinden. Aus allen Einreichungen wählt eine Jury sechs Formationen aus, die dann am 21. September auftreten und Preisgelder von 100 bis 500 Euro gewinnen können.