Kreismeisterschaft im Singen Vorhang auf für Lara Hansen

Ihre Familie bezeichnet sie kurz und schmerzlos als unmusikalisch. „Einfach so“ interessierte sie sich trotz alledem für Musik, spielte seit der fünften Klasse, damals am Konrad-Heresbach-Gymnasium, Geige und brachte sich später selbst Gitarre- und Klavierspielen bei: Lara Hansen ist inzwischen Sängerin und Songwriterin. In dieser Kategorie hat die 20-Jährige es jetzt in die Endrunde der „Neanderland Tunes“ geschafft. Am Samstag ist das Finale in der „Area 51“ Hilden. Für Lara Hansen ist es der erste Wettbewerb.