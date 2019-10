Konzert in Neandertalhalle Mettmann : Neanderland-Klassik bietet Musikgenuss

Konzert in Neandertalhalle Mettmann

Mettmann (arue) Die „Neanderland-Klassik“ entführte ihre Zuhörer jetzt in die beschwingte Welt von Oper und Operette. Der Direktor der Rheinoper, Stephen Harrison, hatte viel versprechende Solisten für das Konzert gewonnen, die sich auf der Bühne der Neandertalhalle ein Stelldichein gaben.

Unser Bild zeigt das Konzertduo „D’or“, zwei Musikerinnen des Sinfonieorchesters Wuppertal, bei seinem Auftritt. Die Flötistin Catarina Laske-Trier und die Harfenistin Manuela Randlinger haben gerade ihre erste CD aufgenommen. Nächste Veranstaltung in der Neandertalhalle ist das Rock- und Hiphop-Festival „Me against racism“ am 18. und 19. Oktober, jeweils um 17.30 Uhr, organisiert unter anderem vom Jugendamt der Stadt Mettmann. Es sind noch Karten zum Preis von sechs (Tagesticket) beziehungsweise zehn Euro (Wochenend-Ticket) zu haben.