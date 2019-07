Neanderland-Biennale : Souvenirs zum Lachen und Staunen

Mettmann Mit ihrem Gauklertheater bereitet die Compagnie Pas De Deux ihrem Publikum einen wunderbaren Sommerabend.

„Souvenirs“ heißt das bunte Varieté-Programm. Diese Souvenirs verbergen sich in einem „Köfferchen“, das Lilly ihren Alphonse erst einmal holen lässt. Der kommt mit einer mannshohen mächtigen Holzkiste auf dem Rücken um die Ecke. Und schon beginnt Mamzell Lilly zu erzählen, wie sie sich einst auf die Suche nach der „großen Liebe“ gemacht hat, nach dem „perfekten Mann“. Alphonse schlüpft dabei in die Rollen der unterschiedlichen Männer und taucht damit gleichzeitig in verschiedene Kulturen ein. Zuerst wird er zu Jaques, einem „romantischen“ Franzosen.

Natürlich lernt Lilly auch einen „echten deutschen Fritz“ kennen. Als Martin Del Torre mit Ringelstrümpfen und Ringelbody auf der Bühne erscheint, bricht das Publikum in Gelächter aus. Aus den anfänglichen Turnmeister-Jahn-Übungen werden Handstände und Überschläge, die in einem Salto mitten in einen Reifen enden, was mit spontanem Beifall belohnt wird. Mit dem Engländer William zeigt Mamzell Lilly eine romantische Tanzperformance, der es an Akrobatik nicht fehlt. William trägt sie auf Händen, während sie Seifenblasen fliegen lässt. Laut und verrückt wird es mit einem seltsamen Tier, das wie eine Mischung aus einem Truthahn und einer Hummel anmutet und auch solche Geräusche von sich gibt.