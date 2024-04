Neanderland ART zeigt Querschnitt-Ausstellung So vielfältig ist die Kunst im Kreis Mettmann

Nach Vereinbarung bietet die neanderland ART Workshops für Kitas und Grundschulen an. Der Titel lautet: Kunstpuzzle. Workshops zu Kunst- und Gestaltungstechniken wenden sich an alle alle Schulen. Und für Erwachsene gibt es auf Wunsch 60-minütige Führungen und 90-minütige Workshops an. Terminvereinbarungen bitte unter Telefon 02102 5504184 oder per Mail an museum@ratingen.de Für Kitas, Grundschulen und andere soziale Einrichtungen sind die Vermittlungsangebote im Museum Ratingen kostenfrei.