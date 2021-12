Hochdahl : Neanderhöhe: Stadt will Urteil prüfen lassen

Neanderhöhe: Stadt will Urteil prüfen lassen

Bagger auf der Neanderhöhe in Hochdahl. Nach den eisenzeitlichen Funden zu Beginn dieses Jahres wird das Areal derzeit erneut von Archäologen untersucht. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Erkrath Das Düsseldorfer Verwaltungsgericht hatte im September entschieden, dass das vom Stadtrat abgelehnte Bürgerbegehren zum Erbbaurecht auf der Neanderhöhe zulässig ist. Die Stadt hat jetzt das Oberverwaltungsgericht eingeschaltet.

Die ehemals landwirtschaftlich genutzte Fläche gegenüber Timocom an der Hochdahler Straße bleibt ein Streitthema, die Bälle fliegen weiterhin hin und her. Lange Zeit hatten Bürger und Naturschutzverbände mit teils heftigen Protesten verhindern wollen, dass die Fläche, wie es die Stadt plant, über 3,5 Hektar mit neuem Gewerbe bebaut wird. Erfolg war den Protestlern trotz mehrerer Anläufe bis hin zum angestrebten, aber an formalen Hürden gescheiterten Bürgerbegehren nicht beschieden.