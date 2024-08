Angebot wird digitaler Neander Energie schließt Kundencenter

Wer künftig etwas mit dem Energieanbieter Neander Energie regeln muss, kann das nur noch digital oder telefonisch machen. Denn das Unternehmen hat sein Kundencenter an der Freiheitstraße 14 in Mettmann zum 1. August geschlossen. Dieser Schritt ist Teil der Reorganisation, teilt Neander Energie mit. „Als Teil dieser Neuausrichtung verstärkt das Unternehmen sein Engagement in digitalen Kanälen, um den Kundenservice noch effizienter und moderner zu gestalten“, heißt es dazu in einer Pressemitteilung.