Ausflug in die Landeshauptstadt Lange Museumsnacht mit Abstecher an den Rhein

Mit dem Event feiert der Landtag das 35. Jubiläum des Parlamentsgebäudes am Düsseldorfer Rheinufer. Der damalige Neubau direkt neben dem Rheinturm setzte Maßstäbe für Parlamentsneubauten. „Der Landtag ist das Herz der Demokratie in Nordrhein-Westfalen und das Gebäude am Rhein steht für Offenheit, Transparenz und moderne Architektur. Die Parlamentsnacht wird ein Demokratie-Fest in besonderer Atmosphäre und ist eine wunderbare Gelegenheit, mit der Landespolitik ins Gespräch zu kommen und den Landtag neu, anders und bei Nacht kennenzulernen“, sagt André Kuper, Präsident des Landtags.