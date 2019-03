Politisches Nachspiel : Nazi-Debatte – Rat greift Bürgermeister an

Mehr als 1500 Menschen fanden sich am vergangenen Samstag zu einer Demonstration gegen Rechts unter dem Motto „Mettmann ist bunt“ ein. RP-Archivfoto: Stephan Köhlen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Ihren politischen Abschluss fand gestern die Diskussion um das Verhalten von Thomas Dinkelmann.

Der Rat hat Bürgermeister Thomas Dinkelmann für sein Handeln im Zusammenhang mit der Kundgebung der als rechtsextrem eingestuften Partei „Der III. Weg“ am Dienstagabend teils unter dem Applaus der Zuhörer scharf kritisiert. Die Politiker konstatierten eine mangelhafte „vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen ihnen und uns als Ratsfraktionen“. Das sagte SPD-Fraktionschef Florian Peters. FDP-Fraktionschef Klaus Müller sagte, der Bürgermeister habe „unklug gehandelt“. Ute Stöcker (CDU) sprach von einem „Kommunikationsriss an vielen Stellen“ und forderte Dinkelmann auf, „diesen Riss zu heilen“.

Hans-Günther Kampen (UBWG) fand mit seinem Vorschlag, den Bürgermeister künftig per Ratsbeschluss zur Information zu verpflichten, indes keine Zustimmung. Dinkelmann sicherte stattdessen zu, gemeinsam mit der Kreispolizei nach Wegen zu suchen, die Öffentlichkeit in ähnlichen Fällen künftig schneller und umfangreicher zu informieren. Er führte dabei als Beispiel die Städte Dortmund, Köln, Bielefeld oder Göttingen an, wo es im Vorfeld solcher Ereignisse eine gemeinsame Presseinformation von Stadtverwaltung und Polizei gebe und auch ein Bürgertelefon zur Beantwortung von Fragen eingerichtet werde. Den Vorschlag für eine künftige Leitlinie will Dinkelmann dem Rat in einer seiner kommenden Sitzungen unterbreiten.

Info Verfassungsschutz: „rechtsextremistisch“ Wer Laut Verfassungsschutz ist „Der III. Weg“ eine rechtsextremistische Kleinpartei. Wie Als Wahlpartei sei sie bislang nicht in Erscheinung getreten.

Am Samstag, 16. März, hatten sich rund 60 Anhänger der rechtsextremen Partei „Der III. Weg“ in Mettmann zu einer Kundgebung zusammengefunden. Der Bürgermeister wusste eigenem Bekunden zufolge erst am Donnerstag von der geplanten Demonstration, hielt es aber aus Sicherheitsgründen für richtig, die Öffentlichkeit nicht zu informieren. Mettmanns Bürger reagierten darüber verärgert, denn sie sahen sich um die Chance betrogen, eine Gegendemonstration zu veranstalten und damit ein Zeichen gegen Rechts zu setzen. Diese Gegendemonstration erfolgte dann am vergangenen Samstag, 23. März: Mehr als 1500 Menschen zogen am Vormittag durch die Innenstadt. Die Kundgebung blieb friedlich, besondere Vorfälle gab es nicht.

Die Fraktionen forderten in einem gemeinsamen Antrag Bürgermeister Dinkelmann zu einer Stellungnahme auf. Der betonte in der Sitzung am Dienstagabend erneut, dass ein zu Neutralität verpflichteter Bürgermeister „keine Verpflichtung“ dazu habe, die Öffentlichkeit zu informieren. Da die Kreispolizei zu erkennen gegeben habe, die katholische Kirche als Inhaberin des Marktes – ein späterer Schauplatz der rechten Demonstration – bereits informiert zu haben, habe die Stadtverwaltung selbst darauf verzichtet. Die Polizei habe in diesem Zusammenhang den Wunsch geäußert, diese Information nicht weiter zu verbreiten, führte Dinkelmann weiter aus. Das widerspricht indes einer Aussage von Polizeisprecherin Claudia Partha, die dies auf Nachfragen dieser Redaktion im Nachgang der Nazi-Demo verneint hatte – sinngemäß mit dem Argument, dass dies nicht Aufgabe der Polizei sei.