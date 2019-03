Mettmann : Nazis – Kritik an Bürgermeister hält an

60 Mitglieder und Sympathisanten der rechtsextremen Partei „Der III. Weg“ zogen am vergangenen Samstag durch die Mettmanner Innenstadt. Foto: Mikko Schümmelfeder/MIKKOO

Mettmann Jetzt meldet sich auch der CDU-Fraktionschef und die „Aulen Mettmanner“ zu Wort: Die Vorgänge in Mettmann seien „nur schwer erträglich“.

Nach der Demonstration der als rechtsextrem geltenden Partei „Der III. Weg“ am Samstag in Mettmann dauert die Kritik am Verhalten des Bürgermeisters der Stadt Mettmann weiter an. Thomas Dinkelmann wurde zwar von der Polizei über die bevorstehende Demonstration informiert, hatte aber niemanden ins Vertrauen gezogen. Das bedauern viele Bürger, die mit einer Gegen-Demonstration gerne ein Zeichen gegen Rechts gesetzt hätten. Derweil zieht die Sache immer weitere Kreise: Gastgeber einer Gründungsveranstaltung des „III. Wegs“, die sich nach der Demonstration in Mettmann in Leverkusen anschloss, war ein Schützenverein. Der ist über die Vorgänge völlig überrascht. Eine Chronologie.

Dienstagabend, 22.17 Uhr Auch die CDU-Fraktion der Stadt Mettmann kritisiert jetzt den Bürgermeister „ausdrücklich“ für sein Verhalten in der vergangenen Woche, als er die Bürger Mettmanns nicht von einer angekündigten Demonstration der rechtsextremen Gruppierung ‚Der Dritte Weg‘ mit 60 Teilnehmern unterrichtet habe. Dazu der Fraktionsvorsitzende der CDU, Dr. Richard Bley: „Es ist nur schwer erträglich, in einer so offenen, vielfältigen und toleranten Stadt wie Mettmann leben zu dürfen, dann aber die Bilder einer uniformierten und offensichtlich extremistischen Gruppierung wie ‚der Dritte Weg‘ in Mettmann sehen zu müssen.“

Info Die Demonstration beginnt am kommenden Samstag, 23. März, 11 Uhr. Startpunkt ist die Neanderstraße, Ecke Bismarckstraße. Aktionen laufen anschließend ab 12 Uhr auf dem Platz am Königshof. Es gibt Aktionen für Kinder und Erwachsene. Gemeinsam soll mit bunten Farben gezeigt werden: „Mettmann ist bunt“.

Wenn es – wie der Bürgermeister in seiner Pressemitteilung verlautbaren habe lassen – in Mettmann tatsächlich keinen Platz für ‚rechtsextreme Gruppen‘ gäbe, „muss man wohl leider den letzten Samstag aus der Betrachtung ausnehmen“, schreibt Bley in einer Pressemitteilung. Eine Vielzahl von Bürgern sei verunsichert oder verängstigt gewesen, weil sie völlig überrascht und unvorbereitet auf eine Demo von Neonazis getroffen seien. „Diese Bürger hätten ebenso ein Anrecht auf Vorabinformation gehabt wie die Bürger, die eine Gegendemonstration durchgeführt hätten. Dass die Bürger der Stadt durch den Bürgermeister so bevormundet werden, ist ein fataler politischer Fehler, unter dem die ganze Stadt zu leiden hat“, führt Bley aus.

Nicht nur die Fraktion, auch der CDU-Stadtverband spreche dafür sein Unverständnis aus. Die Stadtverbandsvorsitzende, Gabi Hruschka, erklärte dazu: „Wir werden kurzfristig eine Veranstaltung organisieren, um den Bürgern der Stadt Gelegenheit zu geben, sich hierzu zu positionieren. Die angeblichen Sicherheitsbedenken des Bürgermeisters stellen eine Bevormundung der Bürger dar, die nicht hinzunehmen ist.“

Mittwochmorgen, 10.47 Uhr In der RP-Redaktion geht eine E-Mail ein, in der sich die Antifaschistische Aktion Leverkusen zu Wort meldet. Sie berichtet, dass die extrem rechte Partei „Der III. Weg“ nach der Demonstration in Mettmann noch am selben Tag ihren „Stützpunkt Rheinland“ im Schützenhaus Fettehenne in Leverkusen gegründet habe. „Inwieweit sich die extrem rechte Partei in Zukunft in Leverkusen und der Region etablieren wird, bleibt zu beobachten“, sagt Florian Schnaider, Pressesprecher der Antifaschistischen Aktion. Dies hänge unter anderem auch davon ab, ob den Neonazis Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt werden, sagt Schnaider. Laut Stellungnahme der „Schützengesellschaft 1926 Fettehenne“ seien im Falle dieser Veranstaltung falsche Angaben gemacht worden, das Vereinsheim wurde demnach für eine private Geburtstagsfeier angemietet.

„Die betroffenen Vermieter haben eine Wahl zu treffen: Sie können entscheiden, wem sie ihre Räume zur Nutzung überlassen und wem nicht. Im Zweifel können sie durch eine Absage dazu beitragen, dass rassistischer Hetze und Mobilmachung keine weitere Plattform geboten wird“, fordert Schnaider.

Hilfe dazu würden Betroffene beispielsweise in der „Handreichung für VermieterInnen: Keine Räume für rassistische Politik!“ der Informations- und Bildungsstelle gegen Rechtsextremismus der Stadt Köln (ibs) finden. „Wir hoffen, dass Vermieterin Zukunft von Angeboten wie diesen Gebrauch machen, um extrem rechte Gruppen nicht indirekt in ihrem Treiben zu unterstützen“, schreibt Florian Schnaider.

Mittwochmittag, 12.05 Uhr Auch die „Aulen Mettmanner“ nehmen nun Stellung zur Nazi-Demo und sehen ganz offenbar auch Verantwortung beim Rathaus: „Der Begriff ,Heimat’, den wir in unserem Namen tragen, hat ja insgesamt gesehen eine Aufwertung erfahren und das Wort selbst ist ja ein vertrautes und eines der schönsten unserer Sprache. Es gibt Heimatministerien im Bund, NRW und Bayern, dazu Förderprogramme, vielfältige Serien in Funk, Fernsehen und Zeitungen“, schreibt der Vorstand in einer Pressemitteilung. „Wir sind offen und da für alle, die hier ihre Heimat haben oder suchen, auch eine zweite Heimat. Entscheidend ist der Wille zur Integration, zu einem friedlichen Miteinander. Wir stehen für Tradition und unsere christlichen Werte und möchten das Wort nicht denen überlassen, die es missbrauchen. Für Ausgrenzung und Diffamierung sehen wir in unserer Stadt keinen Platz, auch nicht für Horden, die brüllend und schreiend durch unsere Stadt trampeln. Das entschiedene ,Nein’ dazu, das Wehren, den Widerstand, sollte man aber nicht nur uns Bürgern überlassen“, so die Aulen Mettmanner.

Mittwochnachmittag, 15.29 Uhr Dieter Segendorf ist entsetzt. Seit Montag klingelt bei ihm ständig das Telefon. Viele Menschen fragen ihn, was am Samstag im Schützenhaus Fettehenne im Leverkusener Stadtteil Steinbüchel los war. Denn wie sich am Dienstag herausstellte, hat die rechtsextreme Gruppierung „Der dritte Weg“ nach der Demonstration in Mettmann im Schützenhaus Fettehenne ihren „Stützpunkt Rheinland“ gegründet. Drei Stunden tagte die Partei dort, die im Mai zum ersten Mal an der Europawahl teilnehmen will und vom Stützpunkt aus den Großraum Köln/Düsseldorf abdecken will.

Als erster Brudermeister der Schützengesellschaft 1926 Fettehenne ist Segendorf für die Vermietung des Schützenhauses zuständig. Regelmäßig werden dort Geburtstage oder Hochzeiten gefeiert. Und eine Geburtstagsfeier sollte es angeblich sein, die am Samstag in Steinbüchel steigen sollte. „Ein Herr Schneider aus Monheim hat die Feier angemeldet“, sagt Dieter Segendorf. Dass es sich um eine Parteiveranstaltung handelt, habe er nicht gewusst. „Die haben sich auch ganz anständig benommen, Linsensuppe gegessen und hinterher wieder sauber gemacht.“

Dass er jetzt mit einer rechtsextremen Organisation in Verbindung gebracht wird, macht Segendorf fassungslos. „Man kann den Leuten doch nicht in den Kopf gucken, woher hätte ich das denn wissen sollen?“ Und wenn er es gewusst hätte, hätte er den Saal dann vermietet? „Das ist eine gute Frage. Wir müssen ja einerseits von der Vermietung leben. Andererseits sind wir eine christliche Organisation, wir haben mit so was nichts zu tun“, sagt Segendorf.

Mittwoch, 16.37 Uhr Auch die Kolpingsfamilie lädt zur Kundgebung am Wochenende ein: „Da ein großer Teil unserer Kolpingsfamilie an diesem Wochenende zum lang geplanten Familienwochenende im Sauerland ist, empfehle ich all denen, die vor Ort sind bei dieser Demo, Flagge zu zeigen“, schreibt Wilfried Meiswinkel. Kolpingenbleme wie Kappen und Schals seien erwünscht. Das Familienwochenende der Kolpingsfamilie im Sauerland stehe unter der Thematik: "Wie du mir, so ich dir. Vom Umgang miteinander!", „aktueller kann es gar nicht sein“, so Meiswinkel. Und weiter: „Wir sind es von unserem Selbstverständnis her schon unserem Kolpingmärtyrer Kaplan Johannes Flintrop schuldig, eindeutig für Toleranz und Mitmenschlichkeit Stellung zu beziehen, wurde doch Johannes Flintrop Opfer der Nazi-Ideologie.“