Tierschutz in Mettmann So kommt der Igel gut durch den Winter

Den Winter über zehrt ein Igel von seinen Fettreserven, indem er in einen Winterschlaf fällt und dabei Körpertemperatur, Herzschlag und Atmung stark reduziert und so Energie spart. Sobald es in den Herbstnächten kälter wird, sucht er nach einem ungestörten, frostfreien Unterschlupf – beziehungsweise findet ein solches Wohnnest nach seiner Futterorgie. Was Igel besonders mögen sind Totholz-, Laub- und Reisighaufen sind dafür bestens geeignet, ebenso wie Holzstöße oder dichte Gebüsche. „Generell gilt dann, nicht viel zu tun, sondern einiges zu lassen“, führt Ursula Ripke aus. Total verpönt ist bei Ursula Ripke die Nutzung eines Laubbläsers, der nicht bloß den Igel wegpustet, sondern alle Kleinstlebewesen und Bodenorganismen. Ihr Tipp diesbezüglich lautet: Nicht permanent im Garten aufräumen, Biomasse wie Laub wegzukehren und auszuräumen und bei jeder Gelegenheit manisch aktiv zu sein, sondern, so paradox es klingt, den Garten naturbelassen zu lassen. Auch andere „Meister im Dauerpennen wie Siebenschläfer“, aber auch Regenwürmer und Insekten „profitieren vom unaufgeräumten Garten“.