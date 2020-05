Freibad öffnet voraussichtlich Mitte Juni : Naturfreibad startklar für neue Saison

Mettmann Theoretisch ist das Naturfreibad Mettmann auf seine Gäste vorbereitet. Die vorbereitenden Maßnahmen sind absolviert. Praktisch dauert es bis Mitte Juni, ehe die ersten Wassernixen sich hier unter Corona-Auflagen tummeln.

Ein kleiner positiver Nebenaspekt der Besucherreduktion dürfte sich auf die Parkplatzsituation auswirken. Denn in der vergangenen Jahren, besonders an heißen Sonnentagen, war ein Platz am klaren Wasser oder auf der Liegewiese heiß begehrt – was auch die ellenlangen Schlangen der parkenden Autos dokumentierten. In dieser Saison könnte sich das Park-Chaos der Vergangenheit deutlich entspannen. Neue Parkflächen übrigens sind nicht am Areal hinzu gekommen. empfohlen wird die Anreise per Rad.