Nahverkehr in Mettmann : Zugausfälle und Verspätungen der S 28

Mettmann Kunden der Regiobahn meldeten sich in dieser Woche bei der Redaktion. Sie klagten über tägliche Probleme und fehlende Fahrgast-Informationen. Die Regionbahn-Sprecherin verweist auf Apps – und bittet um Geduld.

In Anrufen und Mails an die Redaktion haben vor allem in dieser Woche zahlreiche Fahrgäste über die Regiobahn geschimpft. Zugausfälle und Verspätungen häuften sich, so die Klagen. Eine Fahrt in der S 28 sei ein nicht kalkulierbares Abenteuer. „Ist diese „Herausforderung geglückt, kann den Tag über nichts mehr schief gehen“, spottet Stefanie Schulz über ihren „täglichen Wahnsinn“. Die 55-Jährige fährt werktags aus Kaarst nach Mettmann. „Das Übliche: Bahn nicht auffindbar, keine Durchsage, wir warten“, beschreibt sie Unannehmlichkeiten, die viele Regiobahn-Nutzer kennen.

Regiobahn-Pressesprecherin Sabine Hovermann will da gar nichts beschönigen: „An manchen Tagen können wir uns bei unseren Kunden nur entschuldigen. Zum Beispiel am Mittwoch gab es vier verschiedene Störungen auf unserer rund 40 Kilometer langen Strecke.“ Dabei sei der Betrieb durch kaputte Signale, einen Kabelbruch und Weichenstörungen ausgebremst worden. Sobald auf Sicht gefahren werden muss, würden schriftliche Fahrtanweisungen ausgestellt, zum Beispiel um rote Signale überfahren zu dürfen. Das sorge zusätzlich für Verzögerungen.

Immer noch fehlten der Regiobahn die Schnittstellen, um Informationen über Verspätungen und Zugausfälle auf die Anzeigetafeln zu bringen. Probleme dabei seien nicht nur die Technik, sondern auch Eisenbahnvorschriften. „Das werden wir hoffentlich in drei Monaten geschafft haben“, sagt Pressesprecherin Hovermann und verweist bis dahin auf die Smartphone-Apps von Deutscher Bahn, VRR oder „Zuginfo.nrw“. Dort seien die Verbindungen der Regiobahn in Echtzeit angezeigt. „Nein“, rufen die betroffenen Fahrgäste: „Meistens dauert es 20 Minuten, bis in den Apps etwas angezeigt wird.“

An den bislang wenigen heißen Sommertagen sei „die Klimaanlage bei mehr als 30 Grad nicht in Betrieb gewesen“, teilt ein RP-Leser mit. „Bei vollem Zug gab des nur einige kleine Fenster zur Belüftung.“ Und weiter: „Als wir 2001 nach Mettmann gezogen sind, war die Regiobahn super.“ Inzwischen aber vergehe keine Woche, in der nicht irgendwas schiefläuft. Kaputte Türen bleiben kaputt, weil Ersatzteile fehlen. Die tiefen Einstiege wie in Mettmann-Zentrum sind echte Hürden. Mit Rollator oder Kinderwagen ist dieser Einstieg nahezu unmöglich.

Auf der Homepage der Regiobahn wird die Streckenfahrt vom Kaarster See nach Mettmann Stadtwald mit 48 Minuten angegeben. In der Regel fährt die Regiobahn diese Strecke in 55 Minuten. „Aber was ist schon die Regel – der Fahrplan?“ fragt ein entnervter Stammkunde. Der Online-Qualitätsmonitor für den Schienenpersonennahverkehr, kurz SPNV, zeigt, dass es sich nicht um einzelne Wahrnehmungen handelt. Im Gesamtklassement von 96 Strecken rangiert die Regiobahn auf Platz 85. Vor allem die mangelnden Pünktlichkeit zieht das Ergebnis in den Keller.

Bis zur vollständigen Elektrifizierung der Strecke setzt die Regiobahn dieselbetriebene Fahrzeuge vom Typ Integral ein. Die „Fahrzeuge verfügen über mehr Sitzplätze als die derzeitigen Einfachtraktionen, bieten die notwendige Beschleunigung, um im S-Bahn-Verkehr mitfahren zu können und entsprechen mit ihrer Einstiegshöhe von 76 Zentimetern bereits der künftigen Bahnsteighöhe“, loben die Regiobahn-Verantwortlichen die Vorzüge besagter Wagen.