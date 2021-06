Nahverkehr in Mettmann : Der schlaue Einmaster mit allen Fahrgast-Informationen

Die neuen Tafeln auf einem schlanken Mast heißen intern das „Mettmanner Modell“. Die Rheinbahn erwägt, sie auch in Düsseldorf zu verwenden. Foto: Stadt Mettmann

Mettmann Die neuen Tafeln kommen nicht nur bei Busnutzern gut an, sondern vor allem bei der Rheinbahn, die offenbar erwägt, das Mettmanner Modell künftig auch in Düsseldorf zu verwenden. Die Rede ist von den großen Anzeigetafeln als moderne Informationstechnik für Fahrgäste der Rheinbahn: An den Bushaltestellen am Jubiläumsplatz, Ecke Schwarzbachstraße, an denen in Mettmann die meisten Fahrgäste in die vielen Busse, die dort halten, ein- und aussteigen, informieren jetzt so genannte dynamische Fahrgastinformationen über die genauen Abfahrtszeiten der Busse und die Haltestelle, von der aus sie losfahren.

Die beiden Anzeigentafeln gehen auf einen einstimmigen politischen Beschluss des Rates zurück. Die Stadt hatte daraufhin den notwendigen Förderantrag beim Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) eingereicht. Nachdem ein Zuwendungsbescheid vorlag, schlossen Stadt und Rheinbahn einen Kooperationsvertrag, in dem unter anderem die Datenversorgung und Datenaktualisierung vereinbart wurden.