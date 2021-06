Erweiterung für den Nahverkehr : Mettmanns Bürgerbus ist bestellt

Mettmann Das Fahrzeug mit acht Plätzen soll Anfang 2022 ausgeliefert werden. Dann soll die Bürgerbuslinie 3 starten. Rund 40 Freiwillige haben sich Fahrer gemeldet.

Der Bus für den Bürgerbus ist bestellt. Voraussichtliche Lieferzeit: rund sieben Monate. Damit enden 14 Monate Hängepartie. Denn an diesem Punkt war der Bürgerbusverein 2020 schon einmal. Und dann fuhr ihm das Corona-Virus böse in den Karren, der auf einer anderthalbstündigen Tour durch Mettmann in drei Schleifen und mit rund 40 Haltestellen die Mettmanner schneller und bequemer zueinander bringen soll. In der Pandemie wäre eine Bestellung des 120.000 Euro teuren Fahrzeugs nicht zu verantworten gewesen, sagt der Vorsitzende von „Bürgerbus Mettmann“, Bodo Nowodworski, und strahlt nun umso mehr: „Dass es jetzt weiter geht, fühlt sich richtig gut an.“