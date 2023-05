Junge Musiker in Mettmann Denise Kaiser bei Frühlingskonzert ausgezeichnet

Gebietsdirektor Thomas Döring begrüßte am vergangenen Wochenende nicht einfach so zum Frühlingskonzert in der Kreissparkasse, das Musikschüler gestalteten. Unter den Nachwuchsmusikern waren zwei echte Jungtalente, nämlich Mettmanns derzeit wohl berühmteste Pianistin Denise Kaiser (mit Brille) und die Erkratherin Elisabeth Sarah Gehrmann (RP-Foto: teph) . Als „toll und abwechslungsreich“ wurde das zweistündige Konzert gelobt. Denise Kaiser spielte „Pagodes“ von Claude Debussy und Franz Liszts „La Campanella“ – und erhielt übrigens wieder einmal den Nachwuchsförderpreis. Das Preisgeld will die Gymnasiastin für Noten und neue Saiten investieren, aber vor allem für einen neuen Meisterkursus sparen.