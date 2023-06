Mettmann Fabrikverkauf bei Besteck-Designer

Der Ort, an dem Design-Geschichte geschrieben wurde, entwickelt sich ein Mal im Jahr zum Tummelplatz für Erlebnishungrige, Schaulustige und Schnäppchenjäger. Denn wenn sich im Sommer die Nachtschicht ankündigt, öffnet die Familie Seibel, seit Generationen am Stammsitz Mettmann, die Werkstore und lässt Interessierte zusehen, wie mit guter, alter Handarbeit legendäre Designklassiker geschaffen werden. Gelegenheit, einer solchen Nachtschicht beizuwohnen, gibt es Freitag, 16. Juni, von 20 Uhr an in der Industriestraße 5 in Mettmann-Ost.