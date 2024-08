Junge Leute in Mettmann Mettmann beteiligt sich an Nacht der Jugendkultur

Mehr als 300 kulturelle Events an rund 160 Veranstaltungsorten starten am letzten Wochenende im September. Die Stadt Mettmann beteiligt sich mit mehreren Aktionen an der „Nachtfrequenz“. Am Samstag, 28. September, wird ein Programm für junge Leute im Mehrgenerationenhaus Am Kö angeboten.