Event in Mettmann und Wülfrath : „Nachtfrequenz“ feiert die Jugendkultur

Auch sportlich geht es bei der Nachtfrequenz zu, so stehen beispielsweise Skate-Contests auf dem Programm. Details dazu werden Ende August veröffentlicht. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann/Wülfrath (arue) Zum zehnten Mal steigt vom 28. auf den 29. September die „Nachtfrequenz – Nacht der Jugendkultur“. 90 Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen machen in diesem Jahr mit. Damit beteiligt sich fast jede vierte Gemeinde an diesem Kulturevent, heißt es in einer Presseerklärung der Landesvereinigung Kulturelle Jugendarbeit.

Sie organisiert die Veranstaltung, gefördert vom Landes-Familienministerium. Mit machen auch die Städte Mettmann und Wülfrath.

Die Veranstaltung wird von Jugendlichen für Jugendliche organisiert. Vom Moosgraffiti-Workshop bis zum Heavy Metal-Festival ist alles erlaubt. So erhalten Jugendliche neue Anregungen und können ihre Fähigkeiten vertiefen. Offene Bühnen in Jugendclubs, Theatern, Museen, auf der Straße und an vielen ungewöhnlichen Orten sollen dazu einladen, Talente zu zeigen und zu entdecken. Es geht aber auch sportlich: Beim „Skate Contest“ und der „Dance Battle“ beispielsweise messen sich die Besten miteinander. Gefeiert werden die klassischen Künste genauso wie die Streetart: Geboten werden Tanz, Theater, Poetry, Beatboxing, Radio, Video, Comic Culture, Film, Social Media, Augmented Reality, Graffiti, Parkour, Juggern, Club-Events, Bühnenshows und Musik in allen Stilen. Die Teilnahme ist meist kostenlos, teilweise sind Anmeldungen erwünscht.