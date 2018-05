Kreis Mettmann: Nachteulen haben oft Gesundheitsprobleme

Kreis Mettmann Das Schlafverhalten hat Einfluss auf die Lebenserwartung.

"Es ist ganz klar, dass unser Umgang mit dem Licht mehr und mehr die innere Uhr durcheinander bringt. Wir sitzen bis tief in die Nacht in hell erleuchteten Räumen, lassen das "blaue" Licht von Smartphone und Computer ungefiltert in unsere Augen und irritieren damit unser eigentliches Schlafbedürfnis und unsere grundsätzlich angeborenen Schlafrhythmen", so Grüger.