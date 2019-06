Die Bezirksregierung muss mitspielen : Parteien unterstützen Freizeitprojekt

Mettmann Die CDU, SPD, FDP und Piraten/Linke im Mettmanner Rat unterstützen das Freizeitprojekt der Eigentümer des Steinbruchs Neandertal und haben einen Antrag für die nächste Ratssitzung am 9. Juli formuliert.

Darin heißt es: „Die Verwaltung wird beauftragt, die Idee einer maßvollen und umweltverträglichen touristischen Nachnutzung des Kalkwerkeareals, wie sie in der Veranstaltung am 5. Juni durch die Gesellschaft Verein zu Mettmann (GVM) sowie dem Geschäftsführer der Kalkwerke Neandertal GmbH vorgestellt wurde, positiv zu begleiten und zu unterstützen.“ Hierzu soll die Verwaltung in einem ersten Schritt die notwendigen Vorabsprachen mit der Kreisverwaltung und der Bezirksregierung gemeinsam mit den Initiatoren führen und im nächsten Ausschuss für Planung, Verkehr und Umwelt über den Sachstand berichten.