Nachhaltigkeit in Mettmann : Urkunden für die Stadtradler 2021

Mettmann Wetterfest und unerschrocken ignorierten rund 50 Stadtradler am Samstag den Dauerregen. Bürgermeisterin Sandra Pietschmann verteilte Urkunden an die besten Teams und Einzelradler. Im Kreis landete Mettmann auf Platz fünf.

Meilenmacher Stephan Schwarzer hat doch keine Zeit. Deshalb fehlte ausgerechnet der Mann mit den meisten Stadtradel-Kilometern 2021 bei der Siegerehrung am Samstag. Frank Eigelshoven sprang ein – es bleibt eh im selben Team: Die Herren strampeln sich unter dem Kürzel „110“ für den Polizeisportverein Mettmann ab. Und damit ihre Leistung wenigstens ansatzweise in den Waden und dem Popo-Meter spürbar wird: Stephan Schwarzer hatte am Ende exakt 1751,4 Kilometer auf dem Zweiradtacho stehen. Damit käme er von Mettmann aus bis kurz vor Barcelona. Frank Eigelshoven schaffte 1318,7 Kilometer – damit wäre Rom knapp zu erreichen.

Neben dem inneren Schweinehund müssen geübte wie ungeübte Fahrradfahrer in Mettmann zurzeit ihre Furcht vor Eng- und Gefahrensteller für Radfahrer überwinden. Wolfgang Koninski, Leiter der Radabteilung im Polizeisportverein Mettmann, fällt spontan der Düsselring ein, auf dem es für Fahrradfahrer an vielen Stellen gefährlich eng werden kann. Der Mettmanner ADFC-Vorsitzende Jens Reiter hofft auf das neue Radverkehrskonzept, das noch im November erstmals vorgestellt, anschließend in den Ausschüssen diskutiert und schließlich im Stadtrat beschlossen werden soll. Wie in allen Städten soll künftig auch in Mettmann die Verkehrsplanung nicht allein durch die Windschutzscheibe von Autofahrern betrachtet werden. Reiter sagt: „Wir sind momentan mit der Stadt in einem regelmäßigen Austausch.“ Vor allem deshalb ist er gespannt darauf, zu welchem Ergebnis die politische Diskussion für das Fahrradfahren in Mettmann kommen wird.