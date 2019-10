Räumungsverkauf läuft : Nachfolger will Schuhgeschäft weiterführen

Wolfgang Tenner begleitet zurzeit den Räumungsverkauf. Foto: Alexandra Rüttgen

Mettmann (arue) Wolfgang Tenner kann beruhigen. Ja, am Standort des Schuhhaus Sinemus in der Kleinen Mühlenstraße wird es auch künftig Schuhe geben. Zurzeit läuft zwar ein Räumungsverkauf. Aber das Geschäft wird von einem Nachfolger übernommen, wenn das Ehepaar Wolfgang und Doris Tenner Anfang kommenden Jahres in den Ruhestand geht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Nachfolger ist ein Kaufmann, der in einer anderen Stadt seit rund 16 Jahren ebenfalls ein Schuhgeschäft betreibt. Der neue Inhaber möchte sich voraussichtlich im Januar kommenden Jahres der Öffentlichkeit vorstellen.

„Es war schwer, einen Nachfolger zu finden“, berichtet Tenner, der jetzt 72 Jahre alt ist. „Finden Sie mal jemanden, der in die Selbstständigkeit geht.“ Der eigene Sohn baute sich als Bankkaufmann eine eigene berufliche Existenz auf. Daher streckte Tenner seine Fühler in andere Richtungen aus – offenbar mit Erfolg. „Räumungsverkauf wegen Geschäftsübergabe“ ist nun auf den Plakaten in seinen Schaufenstern zu lesen. Sein Großvater Otto Sinemus hatte das Geschäft 1922 gegründet. Seit 1973 ist es am heutigen Standort. „Früher hatten wir mal acht Vollzeitkräfte“, erinnert sich Tenner. Aktuell sind es vier Mitarbeiterinnen. Sie werden vom neuen Eigentümer übernommen. Trotz der Probleme, mit denen der Einzelhandel kämpfen muss, stehe sein Geschäft auf gesunden Füßen: „Wir haben viele Stammkunden. Die fahren für ein paar Schuhe nicht in eine andere Stadt.“ Auf seinen Ruhestand freut er sich: „Ins tiefe Loch werde ich nicht fallen, ich habe so viele Hobbys“, sagt er lachend.

(arue)