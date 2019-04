Mettmann : Nachfolger für die Gaststätte TibTap in Mettmann gesucht

Mettmann Marc Marcovic (49), der seit zehn Jahren die Gaststätte TibTap am Adlerberg in Mettmann führt, sucht einen Nachfolger für das Lokal. Er möchte einen anderen beruflichen Weg einschlagen. Außerdem macht er gesundheitliche Gründe für den Wechsel geltend.

„Schließlich will ich mich mehr um meine Frau kümmern“, sagt er. Auf Facebook schreibt er: „Ich suche einen Nachfolger. Gerne kurzfristig. Verhandlungsbasis 45.000 Euro. Beinhaltet alles, was im Laden ist: Sprich Tische, Stühle, Parkettboden, Anlage, HD Tvs, komplett ausgestattete Küche inklusive. Gastrokühlschränke und Truhen, Teller, Besteck, Gläser, jede Menge Dekoartikel und jede Menge Sachen, an die man nicht denkt, die aber für eine Gaststätte super nützlich sind. Und vor allem auch den Namen TibTap.“ Interessenten, so Marcovic, sollten einfach mal im Tibtap vorbeikommen. Marcovic hat mit Unterbrechungen 25 Jahre in der Mettmanner Gastronomie gearbeitet. Unter anderem im Café am Markt und im Cheers am Adlerberg.