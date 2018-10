Nach dem Wasserrohrbruch in Mettmann

Mettmann Die Sanierungsarbeiten in der Elberfelder Straße dauern noch vier Wochen.

Still ruht der See oder besser die Baustelle auf der Elberfelder Straße. Zumindest gestern. Dort hatte ein kapitaler Wasserrohrbruch am 15. September die Straße auf einer Länge von 150 Metern unterspült, die Platten der Gehwege hochgedrückt. Es bestand die Gefahr, dass die Eisenbahnbrücke nicht mehr standfest war. Die Regiobahn musste zeitweise ihren Betrieb einstellen, die Anwohner kämpften mit den Wassermassen. Ein großes Versorgungsrohr von 200 Millimetern Durchmesser war geborsten. Die Stadtwerke Düsseldorf beauftragten eine Fachfirma, die die Schäden beheben sollte. Dies ist mittlerweile teilweise geschehen. Allerdings nur teilweise.

Die neuen Wasserrohre sind in der Erde, der Boden ist verdichtet, doch die Straße nebst Bürgersteig ist in weiten Teilen noch nicht repariert. Ein Teilstück des Gehweges (rechte Seite von unten) ab dem Tunnel ist saniert, der linke Gehweg (von unten) muss noch komplett erneuert werden, ebenso der Bürgersteig von den Garagen an (rechte Seite von unten) bis zum Abzweig Bahnstraße. Gestern war von Bauarbeitern nichts zu sehen. Ein Verdichter steht am Straßenrand, ein Bagger auf der früheren Parkfläche.