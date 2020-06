Vater und Sohn bei Feuer in Mettmann schwer verletzt : Nach Brand: Angehöriger sammelt Spenden

Mettmann Bei dem Feuer an der Sudhoffstraße wurden ein Vater und sein Sohn (8) schwer verletzt. Der Junge ist durch das Unglück traumatisiert und wird psychologisch betreut. Der Schaden beträgt 50.000 Euro.

Das Schicksal seiner Cousine und ihres achtjährigen Sohnes hat den Mettmanner Thomas Hellbach tief getroffen. Der Achtjährige wurde bei dem Feuer in einer Wohnung an der Sudhoffstraße in der Nacht zu Sonntag, 23. Mai, schwer verletzt (die RP berichtete). Das Feuer soll durch einen Akku ausgelöst worden sein, der in Flammen aufging. Der Junge lag mit schwerer Rauchvergiftung zeitweise im Koma. Auch sein Vater, in dessen Wohnung der Junge damals übernachtete, zog sich bei diesem Brand schwere Verletzungen zu. Er erlitt Verbrennungen am Rücken sowie an den Schultern und Armen. Er wird in einer Spezialklinik behandelt, erhielt eine Hauttransplantation.