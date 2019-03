Mettmann : Nach Anti-Nazi-Demo - Rat will Antworten

„Ihre“ Demo gegen Rechts machten die Mettmanner zu einem Familienfest: Es kamen Senioren, Eltern, Jugendliche und Kinder, sie nahmen ihren Nachwuchs im Kinderwagen und brave Hunde an der Leine mit. RP-Foto: Stephan Köhlen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Mehr als 1500 Bürger demonstrierten am Samstag gegen Rassismus. Morgen diskutiert die Politik über die Vorfälle.

Die Demonstration „Mettmann ist bunt“ ist am Samstag friedlich und ohne Zwischenfälle verlaufen. Die Polizei gibt die Zahl der Teilnehmer mit rund 1500 an, Beobachter schätzten sie sogar noch höher ein. Dazu gehörten Gruppen und Vereine wie die Pfadfinder und der Jugendrat, Parteien, Gewerkschaften, soziale Verbände oder Belegschaften wie zum Beispiel die von Mettmanns größtem Arbeitgeber, Georg Fischer. Auch Bürgermeister Thomas Dinkelmann war unter den Demonstrationsteilnehmern. Er sei von ihnen freundlich aufgenommen worden, berichtete er. Lautstarke Protestbekundungen gegen den Bürgermeister blieben aus.

Am vorvergangenen Samstag, 16. März, hatten sich rund 60 Sympathisanten der als rechtsextrem eingestuften Partei „Der III. Weg“ zu einer Kundgebung in Mettmann eingefunden. Skandierend und Trommeln schlagend marschierten sie durch die Innenstadt. Noch am selben Tag gründeten sie im Anschluss an die Kundgebung in Mettmann in einem von Schützen genutzten Vereinsheim in Leverkusen den „Stützpunkt Rheinland“. Mettmanns Bürger waren von der Kundgebung völlig überrascht, zeigten sich entsetzt und erschrocken.

Im Nachgang zu dieser Demonstration hagelte es Vorwürfe an den Bürgermeister, der zwar von der Demonstration wusste, diese Information jedoch nicht an die Öffentlichkeit weitergereicht hatte. So sahen sich die Bürger ihrer Chance auf eine zeitgleiche Gegendemonstration beraubt. Dinkelmann begründete sein Verhalten mit Sicherheitsbedenken. Den darauf folgenden Shitstorm habe er als „teilweise sehr persönlich und diffamierend“ empfunden, sagte er während der Demo am Samstag unserer Redaktion.