An(ge-)dacht Pastor Sebastian Hannig: Mutter-Maria-Mai-Tag

Mettmann Dieses Jahr lagen Vatertag und Muttertag nah beieinander. Der Väter haben wir an Christi Himmelfahrt gedacht im Hinblick auf den "Vater im Himmel", zu dem Jesus heimgefahren ist. Aber auch der Muttertag wird nicht ohne Grund im Mai gefeiert.

Was das Muttersein Marias allerdings besonders macht, ist zum einen, dass sie Jesus geboren und aufgezogen hat. Sie ist also die menschliche Mutter des göttlichen Sohnes Jesus Christus und wird daher "Gottesmutter" genannt, ohne dass sie selbst eine Göttin (oder Halbgöttin) wäre. Sie selbst hat diesen Titel vermutlich nie für sich in Anspruch genommen, weil sie - so kann man den biblischen Berichten entnehmen - eine bescheidene und zurückhaltende Frau gewesen ist. Was zum anderen Maria als Mutter besonders macht, ist die Art und Weise, wie sie Mutter war.