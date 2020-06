Geistliches Wort aus Mettmann : Mut zur Theorie beweisen

Mettmann Viele Mettmanner bleiben in den Sommerferien zu Hause und planen stattdessen Ausflüge in die nähere Umgebung. Sich etwas anderes anschauen, auch darin lässt sich die Nähe zu Gott finden.

Die Sommerferien beginnen. In diesem Jahr für viele Menschen eher eingeschränkt. Nicht das Reisen in die Ferne, sondern vielleicht das Erkunden der schönen Ausflugsziele im Nahbereich sind angesagt. „Komm, morgen schauen wir uns einmal das an“, heißt es dann, und schnell wird geplant.

Die Theoretiker wollten also ursprünglich das Göttliche durch das Anschauen der Welt und ihrer Ordnungen erkennen. Sie wussten, was ich anschaue, in mich aufnehme, das wird mein Leben, meine Lebensplanung und meine alltäglichen Lebensvollzüge prägen. Man kann auch sagen: Die Bilder, die wir sehen, bilden uns. Darum ist es nicht egal, was wir uns anschauen, wovon wir uns bilden lassen.