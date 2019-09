„One World Day“ in Mettmann : Musikschule und Caritas feiern die Vielfalt

Mettmann Beim „One-World-Day“ ließen internationale Leckerbissen und Musik die Hemmschwellen sinken.

Die Deutschen als Reiseweltmeister lieben die Begegnung mit anderen Kulturen und fliegen in die exotischsten Winkel der Welt – nur zu Hause bleibt man doch lieber unter sich. Das afrikanische Begrüßungslied, angestimmt von Leberecht Heidenreich und Susanne Eggern, war da wie eine Hymne: „All meine Gedanken, all meine Worte, all meine Gefühle sind bei dir. Ich komme in Frieden und trage keine Waffen.“