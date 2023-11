Rhythmus in Mettmann Musikschule öffnet ihre Türen

Die Türen der Musikschule in der Düsseldorfer Straße 14a sind an diesem Tag von 15 bis 18 Uhr weit geöffnet. Das Team der Musikschule lädt dazu ein, das Angebot, die Räumlichkeiten und auch die unterschiedlichen Instrumente ausgiebig kennenzulernen. Die Einladung richtet sich an alle Interessierten, vom Kind bis zum Erwachsenen. Dabei soll an diesem Tag auch besonders den Jugendlichen weiterführender Schulen mit Lust auf ein musikalisches Hobby die Gelegenheit gegeben werden, sich zu orientieren.