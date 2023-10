Musikschule Mettmann Lehrerkonzert mit Musik aus allen Genres

„Mit einem besonderen Konzert setzt die städtische Musikschule ihre Veranstaltungsreihe zum 50-jährigen Bestehen fort“, heißt es in der Einladung. „Freitag, 27. Oktober, zeigen einmal nicht die Schülerinnen und Schüler ihr Können, sondern die Lehrkräfte stehen auf der Bühne und lassen sich beim Spielen auf die Finger schauen.“ Auf dem Programm, das an der Beckershoffstraße 20 von 19.30 Uhr an stattfindet, stehen Solo-, Ensemble- und Bandbeiträge aller musikalischen Genres von Barock bis hin zu Pop. Der Eintritt zum Lehrerkonzert ist frei, nach dem Motto „jeder gibt, was er kann“ wird um Spenden für den Freundeskreis der Musikschule gebeten.