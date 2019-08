Konzert in der Kulturvilla Mettmann : Ein Beethoven mit viel Spielwitz

Mettmann Die Compagnia di Punto beschloss jetzt ihre Konzertreihe in der Kulturvilla.

Von den Sinfonien Beethovens ist sicherlich die zweite – vielleicht neben der achten – die am wenigsten bekannte. Aber durch diese formidable Minimalbesetzung erklangen immer wieder Passagen, die halfen, Erinnerungslücken zu schließen, weil einzelne Motive nicht in orchestraler Fülle untergingen. Herrlich – im zweiten Satz ein romantischer Beginn – zarte Violinen, die mit beeindruckendem Schmelz die dunklen Streicher und die Hörner einzufangen wussten und über diesem Gewebe sich die Traversflöte glanzvoll erhob. Im dritten Satz erschloss sich den Zuhörern ein Beethoven voller Spielwitz, der sich gar in der Mimik der Musiker widerspiegelte. Und erst der vierte Satz. Mit rasantem Beginn endete er in einem Farbenrausch, dem viel später unter diesem Titel malenden Impressionisten eine großartige Ausstellung gewidmet wurde. Aber Christian Binde hatte mit noch weiteren Leckerbissen das Programm verschönt: das Hornquintett ES-Dur von W. A. Mozart, einem Paradestück des Wiener Meisters, der immer wieder für befreundete Musiker derartige Kleinodien schuf. Gerade das Horn war ein Lieblingsinstrument und der befreundete Johann Leutgeb ein dankbares Opfer, dem gelegentlich seine Grenzen freundschaftlich aufgezeigt wurden, wie Christian Binde in seiner humorvoll-informativen Einleitung zu berichten wusste.