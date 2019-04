Musik in der K-Woche und an den Ostertagen : Kirchenchor lädt für Karfreitag zum Konzert ein

Die Junge Kantorei beim Konzert in St. Lambertus. Foto: Janicki, Dietrich (jd-)

Mettmann Die österlichen Tage werden in den katholischen Gemeinden in Mettmann kirchenmusikalisch besonders festlich gestaltet. In der „Messe vom Letzten Abendmahl“ am Gründonnerstag, 18. April, um 20 Uhr in St.

Thomas Morus singt ein Projektchor (Gastsänger willkommen!) zeitgenössische Chorliteratur für und mit der Gemeinde. Am Karfreitag um 15 Uhr in St. Lambertus singt der Kirchenchor Chorwerke von Roß, Hoppe und Wirbel.

In der Osternacht am Karsamstag, 20. April, um 22 Uhr intoniert er Werke von Steurlein, Mawby und Planyavsky. Im Hochamt am Ostersonntag um 11.15 Uhr wird ein Instrumentalist für österliche Stimmung sorgen. Am Ostermontag um 11.15 Uhr gestalten die Junge Kantorei und der Jugendchor die Uraufführung der „Kölner Pueri Cantores Messe“ des Komponisten Hans-André Stamm (*1958) aus Leverkusen.