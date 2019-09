Neanderthal Museum Mettmann : Neanderthal Museum lädt ein zum „Ice Age Day“

Mettmann Museums-Scouts stehen für alle Fragen der Besucher bereit.

(arue) Zum zweiten Mal feiert das Neanderthal Museum am Sonntag, 22. September, den Ice Age Europe Day. Er läuft von 11 bis 16 Uhr. Museums-Scouts beantworten Fragen rund um das Leben der Menschen in der letzten Eiszeit beantworten und können so manches Spannende erzählen. Das Neanderthal Museum ist Mitglied im Ice Age Europe Netzwerk, in dem sich 18 Institutionen aus sieben europäischen Ländern mit ihren eiszeitlichen Fundstellen zusammengeschlossen haben. Am Ice Age Europe Day informieren die Scouts auch über die Arbeit des Netzwerkes, das unser gemeinsames eiszeitliches Erbe in Europa stark und sichtbar macht. Info auch unter www.neanderthal.de.