Blaulicht in Mettmann Teurer Aussetzer

Um kurz vor 12 Uhr war Mittwoch, 8. November, ein 51 Jahre alter Fahrer eines Müllwagens mit seinem Lkw an der Einmündung der Lindenstraße zur Georg-Fischer-Straße unterwegs. Als er das Fahrzeug verließ vergaß er, die Handbremse zu ziehen. Anschließend geriet der Müllwagen in Bewegung und fuhr unkontrolliert die abschüssige Lindenstraße hinab. Dabei beschädigte er sechs am Fahrbahnrand geparkte Autos, die allesamt nicht mehr fahrbereit waren – sowie eine Mauer. Auch der Müllwagen selbst erlitt erheblich Schaden.