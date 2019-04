Nicht vergessen : Müllabfuhr verschiebt sich wegen Ostern

Mettmann Die Abfuhr verschiebt sich um einen Tag nach hinten.

(RP) Weil am Karfreitag nicht abgefahren wird, werden die Gelben Säcke im Freitagsbezirk 45 einen Tag später, also am Samstag, 20. April, abgeholt. Auch der Ostermontag, 22. April, bleibt entsorgungsfrei. Die Restmüllabfuhr verschiebt sich deshalb in allen Bezirken jeweils um einen Tag nach hinten. Ebenso erfolgt die Leerung der Blauen Tonnen im Bezirk 33 in der Osterwoche einen Tag später als üblich. Das Altpapier wird dort erst am Freitag, 26. April, abgeholt. Im Bezirk 34 bleibt es beim gewohnten Abfuhrwochentag für die Altpapiersammlung. Der Recyclinghof ist von Karfreitag bis einschließlich Dienstag, 23. April, geschlossen. Auch die Grünabfallsammlung in den Stadtteilen fällt am Osterwochenende aus.