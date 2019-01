Es gab Probleme mit der Entsorgung: Klagen über zu viel Müll in der Stadt

An den Containerstandorten, wie am Düsselring, am Hammerplatz und an der Flurstraße sah es schlimm aus. Foto: alles

Mettmann Zwischen den Feiertagen wurden zahlreiche Container nicht geleert. Es gab Probleme mit der Müllabfuhr.

Leserin Jutta Maria Alles hat festgestellt, dass viele Hauseigentümer ihren Müll einfach an die Straße stellen. „Kann man nicht die Hauseigentümer in die Pflicht nehmen, dass unsere Straßen nicht so verdreckt aussehen?“, schreibt sie an Bürgermeister Thomas Dinkelmann. An der Ecke Bahnstraße/Breite Straße, Commerzbank sei der Eingangsbereich zum Zentrum immer wieder mit Müllsäcken zugestellt, die nicht von der Müllabfuhr mitgenommen werden. Ebenso auf der Bahnstraße bei der Bauruine würden Müllsäcke abgestellt, sagt Alles. Fakt ist, dass der Verpackungsmüll zugenommen hat. Dies ist auch dem Internet geschuldet. Es wird mehr bestellt und es fallen mehr Kartonagen an.