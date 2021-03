Neue Bewerber gesucht : Freiwillig Kröten retten und Auerochsen füttern

(RP) Im Winter machen viele Tiere und die meisten Pflanzen eine Winterpause. Nicht so die vier Teilnehmer am freiwilligen ökologischen Jahr im Kreis Mettmann, die gerade jetzt im Winter ordentlich zu tun haben. Ganz frisch haben sie alle ihren Motorsägenschein bestanden und so können Leonie, Jonas, Mark und Luca mit ihrem Betreuer Robert Scheuß Hecken auslichten, Kopfbäume zurückschneiden und auch mal den einen oder anderen Baum fällen, der beim nächsten Sturm eine Gefahr darstellen könnte.

Kaum wird es wärmer, beginnen die Vorarbeiten für die jährlichen Krötenwanderungen. Vorhandene feste Krötenleitwerke werden freigeschnitten und gesäubert. Denn die Erdkröten und Frösche nehmen auf dem Weg von ihrem Lebensraum zu den Laichgewässern jedes Jahr wieder das Risiko in Kauf, überfahren zu werden, wenn sie eine Straße überqueren. „Die Wanderwege der Amphibien sind bekannt,“ erzählt Jonas. Sein Betreuer Robert Scheuß erklärt: „Wir werden in den nächsten Tagen deshalb niedrige Zäune aus Kunststoffgeflecht entlang der Straßen eingraben. Wenn die Tiere an den Zaun stoßen, wandern sie automatisch an ihm entlang und werden zu den unterirdischen Straßenquerungen geführt, um gefahrlos die Straße zu überqueren. Oder sie landen in Eimern und werden von ehrenamtlichen Helfern über die Straßen getragen.“