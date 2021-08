Tempokontrolle in Mettmann : Raser mit Tempo 147 km/h geblitzt

Mettmann Bei Verkehrskontrollen auf beliebten Motorradstrecken rund um Mettmann war der Verkehrsdienst am vergangenen Wochenende mit dem so genannten „ProVida"-Krad im Einsatz. Spitzenreiter war ein Motorradfahrer. Mit 147 Stundenkilometer düste er über de Südring. Erlaubt sind hier 700 km/h.

Geblitzt wurde beispielsweise ein 22-jähriger Krefelder, der bei seiner Fahrt über die Ratinger Landstraße mehrfach das Tempolimit missachtete und auf Strecken überholte, wo es verboten war. Die Konsequenzen: Er muss eine Geldbuße in Höhe von 120 Euro zahlen. Zudem erhält er einen Punkt in Flensburg sowie eine Anzeige.

Gegen 14.10 Uhr stoppte die Polizei dann einen 54-jährigen Düsseldorfer, der mit seinem Motorrad auf dem stark frequentierten Südring unterwegs war. Dabei machte der Düsseldorfer zunächst durch mehrmaliges unzulässiges Überholen auf sich aufmerksam. Zudem absolvierte er einen so genannten „Wheelie", fuhr also auf dem Hinterrad. Anschließend setzte der Mann, bekleidet mit T-Shirt und knöchelfreien Jeans – also ohne Schutz – seine Fahrt mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fort. In der Spitze wurde bei ihm 147 km/h gemessen. Erlaubt waren 70 Kilometern pro Stunde.