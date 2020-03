80-Jähriger erfasst mit seinem Auto Zweirad in Mettmann : Motorradfahrer (29) bei Unfall schwer verletzt

80-Jähriger erfasst mit seinem Auto Zweirad in Mettmann

Mettmann/Erkrath Ein 29 Jahre alter Motorradfahrer wurde bei einem Unfall in Mettmann schwer verletzt.

(arue) Ein 29 Jahre alter Motorradfahrer wurde am Samstag gegen 17.15 Uhr bei einem Unfall auf der Talstraße schwer verletzt. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 80-jähriger Mettmanner mit seinem Mercedes A170 von Erkrath Richtung Mettmann. In Höhe der Hausnummer 200 geriet er aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem 29-jährigen Mettmanner, der mit seiner Kawasaki Z1000 in Richtung Erkrath fuhr.