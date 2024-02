Prominentes Gastspiel Moritz Führmann liest Ringelnatz in Mettmann

„Mit Thomas Mann ging es los, dann kam Kurt Tucholsky und nach Erich Kästner entdeckte ich schließlich die poetischen Qualitäten von Joachim Ringelnatz.“ An ihm schätzt er nicht nur die leichtfüßige, ironische und heitere Seite, Witz und Wohlklang seiner Verse. „Er war nicht nur ein großartiger Unterhaltungskünstler. Der Mann hatte politischen Tiefgang. Es kommt selten vor, dass ein Autor einen so packt wie er.“ Diese nachdenklichen Töne, wie Moritz Führmann sie nennt, sind Bestandteil des Programms. Eingebettet in die Musik des Jazztrios, zu dem neben Fridtjof Aurin am Bass Jonas Liesenfeld an der Geige und Gitarrist David Meese zählen, liest er Texte. „Es wird ein Programm mit Texten von und Texten über Ringelnatz“, macht er Appetit auf den Abend. Einen Vorgucker aufs Programm, quasi ein „eingroovenen“, wie er sagt, gibt’s vor der eigenen Haustür am Donnerstag, 29. Februar, im Sassafras in Düsseldorf.