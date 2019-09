Fabrikverkauf in Mettmann : Mono-Design gibt’s in Mettmann exklusiv

Mettmann Im Mono-Design-Shop gibt’s Produkte der Marken Mono und Pott. Beide werden auch in Mettmann produziert.

Wer den kleinen Verkaufsraum betritt, sieht sich sofort liebevoll ausgestellten Bestecken, Messern und anderen nützlichen Dingen gegenüber. Es blitzt und glänzt, besteht doch nahezu alles aus Edelstahl oder Glas. Im Design Factoryshop können Produkte gleich zweier Marken erstanden werden – der Firma Mono und der Firma Pott. Das Hauptaugenmerk liegt bei beiden Unternehmen auf Bestecken. Die Firma Mono hat eine zusätzliche Produktlinie dem Thema „Tee“ gewidmet. Hier ist vor allen Dingen die gläserne Teekanne mit dem großen Sieb der Renner. „Das ist die erste Teekanne, die in dieser Art auf den Markt gekommen ist“, erklärt Shop-Leiterin Dorothee Seibel. Die runde Kanne hängt frei über einem Teelicht. Das Sieb aus Edelstahl füllt sie fast vollständig aus. „Durch das große Sieb kann sich der Tee besser entfalten“, weiß Seibel. Eine Teekanne für Genießer also, in der nicht nur köstlicher Tee ziehen kann, sondern die auch noch ein Genuss fürs Auge ist. Denn die Produkte von Mono und Pott sind alle von Designern entworfen, sie sind durchdacht in ihrer Funktion und gleichzeitig kleine Hingucker. „Eins unserer Grundprinzipien ist das zeitlose Design“, betont Dorothee Seibel. Bereits die Entwicklung ist aufwändig, die Produktion in der Manufaktur ist zum größten Teil Handarbeit und in der Region gefertigt. Das hat natürlich seinen Preis. So kostet die freischwebende Teekanne mit Sieb und Deckel 178 Euro. Doch wer im Factoryshop einkauft, kann gewaltig sparen. „Da wir mit Menschen arbeiten, passieren auch Fehler“, erklärt Diana Schlaf, die den Factoryshop mit aufgebaut hat. So werden hier voll funktionstüchtige Produkte mit kleinen Schönheitsfehlern angeboten. Die 2. Wahl-Ware ist wesentlich günstiger zu haben. „Wir gewähren 40 Prozent“, verrät Diana Schlaf. Das lohnt sich. So kostet die Teekanne nur noch 106,80 Euro. Dieser Preisunterschied macht sich auch bei einem weiteren Topseller bemerkbar – dem Walnussöffner, der normalerweise 20 Euro kostet, ein 2. Wahl-Exemplar dann 12 Euro. Angefangen hat der Design Factoryshop mit einem winzigen Raum für die Angehörigen der Mitarbeiter. „Seit ungefähr 12 Jahren machen wir das regelmäßig“, sagt Schlaf. Und im Jahr 2006 kam die Firma Pott dazu, eine Solinger Qualitätsmarke, die das Sortiment von Mono hervorragend ergänzt. So wurde Pott mit Produkten und Mitarbeitern nach Mettmann geholt. Vor allem Bestecke werden von Pott produziert. „Wir führen die Firma weiter, haben eine neue Messer-Serie entwickelt“, erzählt Seibel. Hochwertige Messer mit Zwetschgen- oder Walnuss-Holzgriffen. „Das sind wahre Handschmeichler.“ Hier kostet ein 1. Wahl Kochmesser mit Zwetschgen-Holz 164 Euro, 2. Wahl 98,40 Euro. Auch Mono produziert Bestecke. In diesem Jahr feiert das Unternehmen sein 60-jähriges Bestehen – und das allererste Besteck ist immer noch gefragt. „Es ist sehr schlicht und war vor 60 Jahren eigentlich ein No-Go“, erzählt Seibel. Doch auch Außergewöhnliches gibt es – wie das Besteck nach Steinzeit-Vorbild, mit Messer in Faustkeilform. Stimmungsvolle Lichteffekte zaubert die Feuerschale. Ganz neu ist der Softmesh, der wie ein Stück Kettenhemd aussieht und eine Dauerlösung für das Reinigen von Töpfen, Pfannen, aber auch Glas ist. „Der ist unverwüstlich und hygienisch“, weiß Seibel. Außerdem vermeidet er jede Menge Müll.