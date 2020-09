Mögliche Gesamtschule in Mettmann : Fristverlängerung nach Panne bei Eltern-Fragebögen

Mettmann Die Stadt hat die Rückgabe-Frist bis Montag verlängert. Der Zeitplan für die mögliche Schul-Gründung ist eng. Bereits Anfang November müsste es eine Beschlussvorlage im Stadtrat geben.

Die Stadt hat die Frist für die Rückgabe der Eltern-Fragebögen verlängert: Bis Montag, 28. September, können Eltern die Gesamtschul-Fragebögen zurückgeben. Grund für die Verlängerung ist eine Panne. Die Bögen zur möglichen Gründung einer Gesamtschule waren durch die Grundschulen in Mettmann in Einzelfällen nicht rechtzeitig an die Eltern von Schülern der Jahrgangsstufen 3 und 4 weitergeleitet worden. Nächsten Montag können die Fragebögen in den ersten beiden Unterrichtsstunden oder bis 10 Uhr in den Sekretariaten abgegeben werden. Elternfragebögen, die später eingehen, können laut Stadtverwaltung nicht mehr berücksichtigt werden.