Modelleisenbahner freuen sich über neues Domizil : Regiobahn im Taschenformat bestaunen

Vorsitzender Carsten Putz stellte eine Modellbahnlok auf die Gleise. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

METTMANN Die Mettmanner Modellbahnfreunde sind in das Foyer des ehemaligen Königshofs gezogen.

Wer durch den unscheinbaren Hauseingang der Poststraße 15 eintritt und die breite Treppe hinaufsteigt, kann in eine andere Welt eintauchen. Eine faszinierende Welt, die unserer nicht unähnlich ist, aber viel kompakter und intensiver. Kürzlich ist nämlich die Dauerausstellung der Modellbahnfreunde Mettmann (MBF) Monaten wiedereröffnet worden. Mit zwei Anlagen der Spurweite H0 mit rund 60 Metern Gleisstrecke sowie einem Rundkurs für die kleinen N-Bahnen braucht sich Mettmann nicht hinter größeren Modellanlagen zu verstecken – es gibt auch hier genug zu entdecken.

Bis zum letzten Frühjahr hatten die MBF ihr Refugium in der ersten Etage des Spielzeugladens „Spiel+Bahn“ am unteren Ende der Poststraße. „Als wir dort raus mussten, haben wir gesucht. Aber Mettmann ist ja nicht so groß“, erinnert sich MBF-Vorsitzender Carsten Putz. Margarete Papenhoff habe ihnen schließlich den Kontakt zur Familie Rosslenbroich vermittelt, die erst vor zwei Jahren das Weltspiegel-Kino in der Oberstadt in neue Hände gegeben hatte. Die Rosslenbroichs konnten dem Verein die erste Etage der Poststraße 15 zur Miete anbieten.

Info Reparaturservice für Modellbahnloks Workshops Im Laufe des Jahres möchte der Verein anfangen, eigene Workshops anzubieten. Inhalt sollen alle Themen rund um den Modellbau seien, wie die Umrüstung der Loks von analog auf Digital, Tipps zum Bau von Gebäuden oder das „Grasmaster“ System, mit dem Miniaturasen elektrostatisch so aufgebracht werden kann, dass die Halme aufrecht stehen. Schon jetzt gibt es einen Reparaturservice für Modellloks, der für Mitglieder kostenlos ist. Geöffnet Die nächsten Ausstellungstermine sind am 12. und 26. Januar, jeweils von 10 bis 15 Uhr.



„Das war vorher ein kleines Theater mit höchstens 50 Plätzen, das vom Wuppertaler Veranstalter ‚Kammerspielchen‘ genutzt wurde“, so Putz. „Der komplette Raum war schwarz, wir haben sechs Monate lang renoviert“. Nun ist das Theater leergeräumt und erstrahlt in hellem Licht, das für die Beobachtung der vielen Details der Modellbahn unerlässlich ist. Die Anlage wurde von den Mitgliedern gemeinschaftlich gebaut. Viele haben ihre eigenen sogenannten Module beigesteuert, die hintereinander geschaltet eine stattliche Landschaft ergeben. „Es gibt eine Modul-Norm vom Modellbahnverband, aber wir haben für unsere Zwecke eine eigene Norm entwickelt“, erklärt Carsten Putz. Seit gut 15 Jahren hat außerdem die Digitalisierung bei der Modelleisenbahn Einzug gehalten. Statt über mehrere Schaltkreise verschiedene Züge zu steuern, werden die einzelnen Loks nun per Computer kontrolliert. Eine Smartphone-App erlaubt es, von jedem Punkt auf das Steuersystem zuzugreifen.