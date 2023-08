Spaß auf zwei Rädern Beste Stadtradler werden bei Heimatfest geehrt

Mettmann · 60 Radler waren beim Kick off des diesjährigen Stadtradelns in Mettmann dabei. Am Ende waren es 683 Bürger, die für ihre Stadt in die Pedale traten und möglichst viel CO2 einsparten. Jetzt werden sie ausgezeichnet.

25.08.2023, 12:00 Uhr

Passionierte Radfahrerin und Organisatorin des Mettmanner Stadtradelns: Nathalie Villière - anstelle mit Fahrradhelm mit Eis. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Viel wird unternommen beim Versuch, Menschen aus dem Automobil aufs Fahrrad zu bekommen. Angesichts von Klimawandel und notwendiger Mobilitätswende kann in diesem Sektor gar nicht genug getan werden, ein Baustein ist das Konzept „Stadtradeln“. 683 Mettmanner nahmen in diesem Jahr am bundesweiten Projekt teil und erradelten gemeinsam 146.065 Kilometer. Obwohl 250 Radler weniger als im Vorjahr angemeldet waren, wurde die Vorjahresmarke deutlich übertroffen. Das soll gefeiert werden – und zwar auf dem Heimatfest. Sonntag, 27. August, ab 15 Uhr werden die Mettmanner Stadtradler auf der Bühne an St. Lambertus ausgezeichnet. Sie erhalten Urkunden und Gewinne für ihr sportliches Engagement, mit dem sie Mettmann im kreisweiten Vergleich auf einen tollen zweiten Platz geradelt haben.

(von)