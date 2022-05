Mobilität in Mettmann : Anwohnerparken soll viel teurer werden

Auf der Beckershoffstraße will die Verwaltung künftig 100 Euro für den Anwohnerparkschein nehmen. Darüber diskutiert der Mobilitätsausschuss. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Bislang kostet der Parkausweis in Mettmann 30,70 Euro pro Jahr. Jetzt schlägt die Verwaltung 100 Euro in der City vor und 50 Euro in den Randlagen der Stadt.