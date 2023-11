Jede Sekunde zählt Mobiler Retter: Seit drei Jahren im Notfall zur Stelle

„Der Kreis Mettmann ist stolz darauf, was die mittlerweile 660 aktiven Mobilen Retter in den vergangenen drei Jahren geleistet haben“, heißt es jetzt anlässlich des dreijährigen Bestehens. Der Faktencheck ergibt: Im Schnitt sind Mobile Retter innerhalb von 3,17 Minuten am Einsatzort und haben in mehr als 1700 Einsätzen dazu beigetragen, Menschenleben zu retten. „Die Rettungskette wird dadurch gestärkt, ohne in die Struktur des Rettungsdienstes einzugreifen“, erklärt Kreissprecherin Daniela Hitzemann.