Die Mobile Redaktion Heimatliebe mit dem ultimativen Test Die vegane Bratwurst holt Sympathiepunkte

Mettmann · Am Ende siegt sie dann doch – die Fleischeslust. Indes: Der Härtetest im Rahmen einer Mobilen Redaktion neben einer Imbissbude an der Düsseldorfer Straße sorgt für erstaunte Gesichter. Dass eine vegane Wurst so gut schmecken kann, hätten viele nicht gedacht.

15.08.2024 , 19:14 Uhr

Edi ist auch nach dem test bei der mobilen Redaktion der RP Fan der klassischen Bratwurst, lobte aber die Textur der veganen Variante. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Von Dirk Neubauer